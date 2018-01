Preziosa vittoria in chiave salvezza, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, contro il fanalino di coda della classifica Junior CDP Lves Roma, nell’ultima giornata di andata del girone F del campionato di serie B di volley maschile. 3 a 1 il risultato finale, con parziali di 25 a 18, 25 a 9, 18 a 25, 25 a 18. La squadra di Tony Bove ha dominato i primi due set, chiusi con larghi vantaggi, ma ha poi avuto una flessione sulla reazione d’orgoglio della squadra capitolina che ha fatto suo il terzo set. Nel quarto i biancoblu hanno rimesso le cose a posto, imponendosi senza più problemi.

Con i tre punti conquistati, la VBA/Olimpia ha raggiunto quota 15 in classifica, agganciando al 7° posto il Cus Cagliari Sandalyon, piegato nettamente nel derby sul campo della capolista Pol. Sarroch (3 a 0, 25 a 22, 25 a 18, 25 a 17) e la Lazio Pal. G. Castello, battuta nettamente in casa dall’Ist. Estetico It. Sab. Latina (0 a 3, 20 a 25, 21 a 25, 21 a 25).

La Pol. Sarroch, dopo aver espugnato il campo della Roma Volley con un netto 3 a 0, scavalcandola in testa alla classifica, con la netta vittoria sul Cus Cagliari Sandalyon s’è confermata capolista, ora con un punto di vantaggio sulla Fenice Pallavolo Roma che ha vinto con autorità il derby di vertice con la Roma Volley (3 a 1, 25 a 19, 28 a 26, 19 a 25, 25 a 23), quest’ultima scivolata al terzo posto dopo la seconda sconfitta consecutiva, a quattro punti dalla Pol. Sarroch e a 3 dalla Fenice Pallavolo Roma, un solo punto avanti ad un’altra squadra capitolina, la Pol. Roma 7 Volley.

Il campionato osserverà ora una giornata di riposo e ripartirà il 3 febbraio, con la VBA/Olimpia impegnata in casa con il Volley Marcianise (sesta in classifica con 5 punti di vantaggio sulla squadra antiochense), impostasi all’andata per 3 a 0 (26 a 24, 25 a 22, 30 a 28).

Comments

comments