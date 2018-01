Prosegue la mobilitazione dei lavoratori Eurallumina che il 25 gennaio manifesteranno a Cagliari per sollecitare il via libero definitivo al progetto di rilancio produttivo.

La RSU Eurallumina, in questi primi giorni del 2018, si è dedicata a recepire informazioni presso le sedi istituzionali regionali coinvolte nel procedimento autorizzativo, per verificare i necessari per concludere il lunghissimo iter procedurale, propedeutico al riavvio della raffineria di bauxite sita a Portovesme ed arrivato ormai al 42° mese (1.280 giorni), «un tempo diventato un caso negativo a livello nazionale».

La RSU, in una nota, «ribadisce la ormai non più procrastinabile definizione in termini positivi dell’interminabile iter, considerando ampiamente dettagliato e garantito il pieno rispetto delle rigorose normative sui temi ambientali e sanitari. La RSU Eurallumina prosegue lo stato di mobilitazione permanente ed annuncia l’innalzamento del livello delle iniziative tese al raggiungimento di tale obiettivo, se in tempi celeri non si dovesse arrivare alla chiusura del verbale da sottoporre a delibera regionale per la V.I.A. e la successiva A.I.A. di competenza della provincia del Sud Sardegna».

Per giovedì 25 gennaio 2018 è stata indetta la mobilitazione generale delle lavoratrici e dei lavoratori Eurallumina, con la sospensione di tutte le attività operative all’interno dello stabilimento (escluse sicurezza, emergenze ed impianto TARI), con manifestazione e presidio davanti all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, in via Roma, a Cagliari, a partire dalle ore 8,30.

