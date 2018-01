Questa mattina, alla scuola primaria Francesco Ciusa di via Lombardia, a Carbonia, si è svolta l’iniziativa “Le arance della salute”.

Il piazzale della scuola primaria Francesco Ciusa di via Lombardia, a Carbonia, ha ospitato questa mattina l’iniziativa “Le arance della salute”, organizzata in collaborazione con l’AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) ed il comune di Carbonia. Protagonisti assoluti sono stati gli studenti delle classi terza e quinta, i quali hanno distribuito, a prezzo simbolico, arance rosse di qualità, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della lotta contro il cancro.

Buona la partecipazione dei cittadini, che non hanno voluto far mancare il loro sostegno ad una nobile causa come quella della lotta contro il cancro.

All’incontro erano presenti il sindaco Paola Massidda, il vicesindaco Gian Luca Lai, il presidente del Consiglio comunale Daniela Marras e l’assessore della Pubblica istruzione Valerio Piria, che hanno ringraziato gli studenti della scuola primaria Ciusa e le loro insegnanti per l’ottima riuscita dell’iniziativa.

