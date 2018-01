Raffaele Volpi (Noi con Salvini): «Non possiamo accettare che il XIII Reparto Mobile della Polizia di Stato sia assegnato alla caserma “Carlo Alberto” di Cagliari».

«Le Forze di Polizia rappresentano un punto di riferimento per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non possiamo accettare che il XIII Reparto Mobile della Polizia di Stato sia assegnato alla caserma “Carlo Alberto” di Cagliari, struttura che, nonostante i milioni di euro spesi è del tutto inidonea. E’ vergognoso che la sede amministrativa del Reparto mobile sia costituita da mezzo corridoio di un secondo piano, senza la possibilità di poter effettuare lo stoccaggio dei materiali, con parcheggi insistenti, condizioni di bagni e docce e degli spogliatoi inaccettabili e armadietti ammassati. Una situazione insostenibile per chi ogni giorno assicura l’ordine e la pubblica sicurezza. Nella mia interrogazione al ministro dell’Interno chiedo quindi interventi urgenti volti a trasferire il Reparto Mobile di Polizia in una struttura idonea, prevedendo, nel caso, l’assegnazione di un’area demaniale, messa a disposizione dalla Regione Sardegna o dal Comune, dove ergere una nuova, moderna, efficiente Caserma.»

Lo scrive, in una nota, il senatore Raffaele Volpi, vice presidente nazionale di Noi Con Salvini e firmatario dell’interrogazione.

