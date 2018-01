Sabato 6 gennaio, a Cagliari, la Virginia Viviano Ensemble alias TEATRO CIRCO MACCUS, presenta: WHITE STARS, Danze Aeree con la Befana.

Sabato 6 gennaio, alle 17.00 e alle 19.00, all’ExArt di piazzetta Dettori, a Cagliari, la Virginia Viviano Ensemble alias TEATRO CIRCO MACCUS, presenta: WHITE STARS, Danze Aeree con la Befana … e con Virginia Viviano, Silvia Sotgiu, Angela Cara, Virginia Matta, Barbara Pruneddu e Paola Turata. Scena, costumi e regia di Virginia Viviano.

«… a volte capita che i sogni si realizzano. Improvvisamente tutto diventa più leggero ed è possibile volare, tutti insieme!»

Withe Stars è un piccolo spettacolo di acrobatica aerea ambientato in un paesaggio fantastico tutto bianco. I personaggi si muovono come in un sogno in assenza di gravità, dove tutto è brillante e surreale. Bambini e adulti verrete presi dolcemente per mano e condotti sui sentieri della vostra fantasia per provare a volare! Ci sarà anche la Befana (me lo ha promesso!) che a fine spettacolo dalla sua scopa magica regalerà sorrisi e caramelle a tutti: bravi e biricchini, perché sia ancora possibile tornare bambini candidi e luminosi come le White Stars!

