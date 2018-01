Sarà una lunga ed intensa giornata quella che attende giovani e meno giovani, a Carbonia, domenica 11 febbraio, per il Carnevale 2018.

“Aspettando la Sfilata!” è l’iniziativa lanciata dalla 1ª commissione consiliare permanente del comune di Carbonia, dall’assessorato della Pubblica Istruzione e dall’assessorato della Cultura, in stretta collaborazione con le associazioni e le scuole che operano in città, per domenica 11 febbraio, giorno in cui a Carbonia si festeggia il Carnevale 2018. Il fulcro della giornata sarà rappresentato dalla tradizionale sfilata, che sarà preceduta da una serie di iniziative che coinvolgeranno, fin dalla mattina, bambini e ragazzi, in particolar modo gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città.

In piazza Roma, a partire dalle ore 11.00, i bambini potranno partecipare a manifestazioni musicali, ludiche e alla degustazione di vari dolciumi, tra cui spicca il tradizionale zucchero filato, per un Carnevale coi fiocchi. Tante attrattive in attesa della sfilata di Carnevale, che si snoderà nel pomeriggio lungo le principali vie del centro cittadino e sarà caratterizzata dalla presenza di carri allegorici e gruppi mascherati.

