Saranno circa 580 le micro, piccole e medie imprese sarde che potranno usufruire di un voucher da 10mila euro, a fondo perduto, per innovarsi tecnologicamente.

Saranno circa 580 le micro, piccole e medie imprese sarde, di qualsiasi settore produttivo, che potranno usufruire di un voucher da 10mila euro, a fondo perduto, per innovarsi tecnologicamente e modernizzare i processi produttivi aziendali.

Per la Sardegna, infatti, sono in arrivo 5 milioni 800mila euro a fondo perduto attraverso il “Voucher per la digitalizzazione delle Pmi”. Tale finanziamento fa parte dei 100 milioni di euro stanziati a livello nazionale, poche settimane fa, attraverso il bando del Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, già da oggi, 15 gennaio, le realtà imprenditoriali possono accedere alla procedura informatica e precompilare la domanda.

«Il voucher è un’altra importante opportunità che viene offerta al 90% delle imprese dell’isola – commenta Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – sono tantissime, infatti, quelle che chiedono incentivi e supporto per la crescita e la modernizzazione.»

Ogni impresa, quindi, potrà beneficiare di un unico voucher di importo non superiore al 10mila euro (a fondo perduto), che andrà a coprire il 50% del totale degli investimenti fatti.

Gli interventi dovranno essere finalizzati a sostenere l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano, il miglioramento dell’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga, il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili, la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l’accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.

La Confartigianato in Sardegna, per consentire alle piccole imprese di cogliere queste opportunità, attraverso le proprie sedi territoriali sarà a disposizione delle realtà produttive che puntano sull’innovazione tecnologica fornendo loro assistenza. In questa attività, l’Associazione Artigiana verrà supportata della società partner Logica3, specializzata in assistenza e accompagnamento delle attività produttive nel percorso di modernizzazione dei processi produttivi aziendali.

«Stiamo vedendo che – continua Matzutzi – tra le piccole e medie aziende è sempre più forte il desiderio di svilupparsi e di competere con i mercati nazionali ed esteri”. “Per questo diciamo a tutti gli imprenditori – sottolinea il Presidente – di cogliere l’occasione di innovarsi tecnologicamente e di modernizzare i propri processi produttivi aziendali, per rilanciarsi e per trovare anche nuovi sbocchi commerciali.»

