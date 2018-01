Sardegna protagonista, a Biella, al Bear Wool Volley 2018.

Questo pomeriggio nella prestigiosa casa della Pallacanestro Biella, il PalaForum degli Orsi ha ospitato l’atto conclusivo del torneo internazionale Bear Wool Volley 2018. Il prestigioso torneo ha animato tutto il territorio Biellese con 112 squadre e 1.350 atleti, dalle categorie under 13 agli under 20. Per una dimensione inclusiva, presente anche la categoria Special Olympics con la sua Pallavolo Unificata. Proprio in questa disciplina, in cui giocano in campo persone con e senza disabilità intellettiva, la squadra sarda ha avuto l’opportunità di giocare davanti ad un grande pubblico. Infatti, alle ore 14.30 la squadra Gramsci-Amaldi Stella Speciale si è aggiudicata la medaglia d’oro contro gli atleti di All Star Arezzo. In un palazzetto gremito, e con le gambe che tremavano per l’emozione, la compagine sarda ha ceduto il primo set, vinto un sofferto secondo set rimandando tutto al tie-break. Nella terza frazione sono gli atleti sardi ad avere la meglio aggiudicandosi il prestigioso torneo. Ma, soprattutto, ha vinto l’inclusione perché attraverso lo sport unificato è semplice valorizzare le abilità di tutti, e far emergere valori come l’accettazione e l’amicizia.

La delegazione sarda è giunta a Biella grazie al progetto finanziato dal MIUR linea di attività 2 “Campus residenziali sportivi”. Il progetto è stato promosso dall’istituto di Istruzione Superiore Gramsci-Amaldi di Carbonia in partnership con l’ASD Stella Speciale, L’ASD Volley Project e Special Olympics Italia Team Sardegna. Il progetto, partendo dall’esperienza di alcuni studenti ai XXXIII giochi nazionali estivi Special Olympics Italia, si pone come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione scolastica, ed il territorio, su temi come la diversità e l’inclusione che smesso mancano di opportunità dirette.

La delegazione sulcitana è composta dalla squadra unificata impegnata sul parquet e da 11 giovani studenti della 3ª E del liceo scientifico indirizzo sportivo, che hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’evento sportivo.

