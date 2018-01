Si è svolta questo pomeriggio al Museo del Carbone la tradizionale festa della Befana in Miniera. Al termine sono stati premiati i presepi della VII mostra “In miniera tra i presepi”.

Si è svolta questo pomeriggio, al Museo del Carbone, la tradizionale festa della Befana in Miniera, con grande partecipazione di bambini e adulti. Piccoli e grandi partecipanti hanno scatenato la fantasia con i laboratori creativi e si sono divertiti con i truccabimbi, le sculture di palloncini e i set fotografici a tema. Infine, è arrivata la Befana, quest’anno sul trattore messo a disposizione da SOMICA S.p.A., per distribuire le caramelle a tutti i bambini. La manifestazione è stata organizzata dal Museo del Carbone, in collaborazione con l’associazione Pro Loco di Carbonia, SOMICA S.p.A., La Salvia Animazioni e con il patrocinio del comune di Carbonia e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

La serata si è conclusa con la premiazione dei presepi partecipanti alla VII edizione della mostra “In miniera tra i presepi”, che quest’anno contava 45 presepi, dei quali 26 in concorso, realizzati da scuole, associazioni e appassionati, e i restanti realizzati da artigiani, artisti e hobbisti. Ha vinto il 1° premio il presepe numero 21 realizzato dalla scuola dell’Infanzia di Cortoghiana, sezioni C, D ed E, con un presepe interamente realizzato con cancelleria usata: matite colorate, gomme per cancellare, graffette. Al secondo posto il presepe numero 8 dell’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu di Teulada, classe 2ª A della scuola secondaria di primo grado di Sant’Anna Arresi, un ambiente tipicamente marino, con l’utilizzo di materiali naturali e di riciclo, tavole, legnetti, cortecce, sassi e pasta di bicarbonato. Terza classificata, la scuola dell’infanzia Francesco Ciusa, Istituto Comprensivo Don Milani, sezioni 1M e 2M, con un presepe realizzato con la carta di quotidiano e cartoncino. Al quarto posto da segnalare il partecipante individuale più giovane di tutte le edizioni, il bimbo Daniele Curreli con un presepe interamente realizzato con mattoncini Lego; al quinto posto il presepe dall’ambientazione fiabesca dell’Associazione Sofferenti Psichici ASP Onlus.

Questo l’elenco dei primi dieci classificati tra i 26 presepi in concorso:

POSIZIONE NUMERO GRUPPO

1 21 Scuola Infanzia Cortoghiana, Istituto Comprensivo Deledda Pascoli, sezioni C, D ed E

2 8 Istituto Comprensivo Taddeo Cossu Teulada, Scuola secondaria di primo grado Sant’Anna Arresi, 2ª A

3 4 Scuola Infanzia Francesco Ciusa – Istituto Comprensivo Don Milani, sezioni 1Me 2M

4 16 Daniele Curreli

5 26 Associazione sofferenti psichici ASP Onlus

6 5 Scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Deledda Pascoli, Bacu Abis, 3ª H

7 23 Associazione Culturale Sardinian Events

8 10 Pinuccia Portas

9 15 Scuola Primaria Cortoghiana, Istituto Comprensivo Deledda Pascoli, 3ª F

10 1 Il Delfino Società Cooperativa Sociale

Oltre al premio in buoni acquisto per i primi due classificati, il primo classificato si è aggiudicato il trofeo Crabò in stoffa, carbone e legno, con la targhetta della mostra. Terzo, quarto e quinto classificato, hanno ricevuto, come di consueto, alcuni gadget del Museo; tutti i partecipanti hanno ricevuto il catalogo della mostra con le fotografie di tutti i presepi.

Comments

comments