Sono 56 i candidati ammessi alle prove d’esame per il concorso indetto dalla Aou di Sassari per tre posti di dirigente medico specialista in Anestesia e Rianimazione.

Sono 56 i candidati ammessi alle prove d’esame per il concorso, per titoli ed esami, indetto dalla Aou di Sassari per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico specialista in Anestesia e Rianimazione. Nei giorni scorsi, sono state pubblicate sul sito dell’azienda ospedaliero universitaria la sede e le date per le prove d’esame.

Le prove si svolgeranno nell’aula “2” dell’Orto botanico, in via Piandanna a Sassari. I candidati, muniti di documento di identità personale, sosterranno le prove concorsuali secondo il calendario stabilito dalla commissione che prevede la prova scritta lunedì 5 febbraio, alle ore 8,30, la prova pratica martedì 6 febbraio, alle ore 13.00, e la prova orale mercoledì 7 febbraio alle ore 8,30.

Eventuali integrazioni o variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it alla voce “concorsi e selezioni”.

I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere le prove saranno considerati rinunciatari quindi esclusi dal concorso.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al servizio Risorse umane, Ufficio concorsi, dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari in via Michele Coppino numero 26. È possibile anche telefonare al numero 079 2830653.

