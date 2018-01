Come da tradizione sono aperte le adesioni alla sessione invernale dei corsi di lingua russa organizzati dal Centro di Lingua Russa presso il Consolato onorario bielorusso in Cagliari.

Il Centro di Lingua Russa e Cultura Slava è nato nel 2015 alla presenza della prof.ssa Tatiana Kortava, prorettore dell’Università Statale di Mosca (Russia) e del direttore del Centro Relazioni Internazionali del ministero Istruzione della Repubblica Belarus Aleksandr Samuilich, in occasione del primo Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna, Forum che lo scorso ottobre 2017 è giunto alla sua terza edizione con la partecipazione di esperti bielorussi, russi ed italiani.

I corsi della durata di 50 ore con cadenza bisettimanale si tengono a Cagliari presso la sede del Consolato Onorario della Repubblica Belarus in Cagliari in via Lanusei, 29 e godono del patrocinio del Centro relazioni internazionali del ministero dell’Istruzione Bielorusso.

Adesioni entro il prossimo 26/01/2018. I gruppi sono formati da minimo 6 ad un massimo 8 persone per garantire un approccio personalizzato e la migliore attenzione agli allievi, le prime lezioni avranno inizio il 29/01/2018. Gli allievi dei corsi potranno inoltre aderire ai gruppi di conversazione che avranno cadenza settimanale così da approfondire la pratica linguistica.

Questo il calendario dei corsi:

– Corso A Lingua Russa Avanzato Turistico/Generico (50 ore): Lunedì – Mercoledì ore 16.00 – 18.00

– Corso A Lingua Russa Principianti Turistico/Generico (50 ore): Lunedì – Mercoledì ore 18.00 – 20.00

– Corso B Lingua Russa Principianti Turistico/Generico (50 ore): Martedì – Giovedì ore 16.00 – 18.00

– Corso B Lingua Russa Avanzato Turistico/Generico (50 ore): Martedì – Giovedì ore 18.00 – 20.00

Corsi in altri orari potranno tenersi solo su richiesta di gruppi di 6 persone.

Le attività didattiche sono coordinate dalla d.ssa Inna Naletko, ­pluriennale esperienza di insegnamento a livello universitario, direttore del Centro, esperta in certificazione internazionale di lingua russa (specializzazione presso l’Università Statale di Mosca (MGU) Lomonosov, docente con specializzazione nell’insegnamento della lingua russa come lingua straniera conseguita presso l’Università di Lingue di Minsk (Bielorussia), coordinatrice scientifica dei Forum Internazionali della Lingua Russa in Sardegna, il massimo simposio dedicato alla lingua russa nell’Isola.

Per l’ammissione ai corsi sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di ricezione dell’adesione.

Per informazioni e adesioni contattare il 328 8243732 e scrivere alla mail: linguarussacagliari@gmail.com .

