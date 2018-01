Sono state differite al 29 e 30 gennaio quindi al 5 e 7 febbraio le elezioni dei componenti elettivi dei comitati di dipartimento dell’Aou di Sassari. Lo ha deciso questa sera la direzione dell’azienda di viale San Pietro, assieme alla commissione elettorale aziendale, per consentire la massima adesione dei professionisti.

La direzione, in una nota pubblicata anche sul sito web dell’Aou di Sassari, fa sapere che alcune organizzazioni sindacali questa mattina hanno chiesto la «sospensione delle elezioni», «anche per una maggiore definizione dei ruoli di ciascun componente all’interno dei comitati di dipartimento e per permettere ai colleghi interessati il tempo necessario per le candidature».

La direzione aziendale ha optato per il differimento dei termini.

Una scelta quest’ultima dettata anche dal fatto che, precisa la direzione dell’Aou di Sassari, «le elezioni erano già state indette con delibera 703 del 15 dicembre 2017» e quindi «nel rispetto dei termini previsti per lo svolgimento nelle date indicate in precedenza».

«Si tratta di una decisione che va nella direzione di favorire la più ampia partecipazione democratica – aggiunge il direttore generale Antonio D’Urso – e devono essere intese come un’occasione di crescita della nostra comunità aziendale.»

Le elezioni quindi si terranno il 29 e 30 gennaio, il 5 e 7 febbraio nelle stesse sedi, orari e dipartimenti interessati che erano stati già decisi: cioè dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al settimo piano del Santissima Annunziata e nell’aula didattica di Malattie infettive.

