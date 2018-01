Tripudio di numeri quello che l’altra notte ha decretato il Capodanno a Cagliari come il più ricco di persone di tutte le età, che abbiano mai aspettato insieme il nuovo anno. Organizzato dal’Amministrazione comunale, aveva come intento l’incontro di giovani e meno giovani animati dallo stesso desiderio: divertirsi in buona compagnia, evitando grandi spese, dato il momento di crisi che imperversa in particolar modo sulla nostra isola.

Sul palco di Largo Carlo Felice, la bella e brava Malika Ayane ha allietato i presenti cominciando ad esibirsi poco dopo la mezzanotte, scelta che ha un po’ acceso le polemiche. Al di là di questo, è stata una splendida festa, sotto un cielo illuminato da una luna piena, regina indiscussa, nella notte a cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Un centro storico elegantemente addobbato da luminarie argentate, all’insegna della sicurezza, che è rimasto animato sino alle prime ore del mattino.

Il concerto di Malika Ayane ha tenuto tutti intorno al palco sino alla fine, con la cantautrice milanese avvolta in uno splendido abito di paillettes argentate, completato da un soprabito bianco, che ha prodigato sorrisi e coinvolto il pubblico con le sue belle canzoni.

Un brindisi all’insegna della musica che, durante la sua carriera, ha portato la star del Capodanno cagliaritano a vincere numerosi riconoscimenti, che le hanno fatto raggiungere quel grande prestigio che ieri le è stato decretato da un pubblico che non si è risparmiato negli applausi.

I suoi successi, da “Senza fare sul serio”a “Come foglie”, da “E se poi” a “Tempesta”sino ad “Adesso è qui”, passando per tante altre canzoni hanno fatto sognare e dimenticare per un attimo tutti i problemi quotidiani, con la speranza rivolta interamente al nuovo anno, il 2018, che ci si augura possa essere prospero e redditizio, e proprio come canta Malika in un suo famoso pezzo, per molti un “Ricomincio da qui”.

Nadia Pische

