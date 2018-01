Venerdì pomeriggio la sala riunioni della Torre Civica, a Carbonia, ospiterà una riunione organizzativa per la sfilata del Carnevale 2018.

In vista dell’organizzazione del Carnevale 2018, previsto per domenica 11 febbraio, la 1ª commissione consiliare permanente, presieduta dal consigliere Manolo Cossu, ha organizzato un incontro pubblico che si svolgerà venerdì 19 gennaio, alle ore 15.00, nella sala riunioni della Torre Civica, al quale ha invitato a partecipare tutti i ristoratori e somministratori di bevande ed alimenti.

L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli operatori del settore presenti in città e nel territorio, al fine di organizzare nei minimi dettagli la sfilata che, quest’anno, comincerà la mattina e si protrarrà a pranzo e per l’intera giornata di domenica 11 febbraio, diversamente dal passato in cui la sfilata aveva luogo direttamente nel pomeriggio.

Venerdì 19 gennaio, alle ore 15.00, nella sala riunioni della Torre Civica, l’Amministrazione comunale illustrerà la proposta organizzativa, che sarà ovviamente aperta a tutti i suggerimenti ed alle segnalazioni dei ristoratori e dei somministratori di bevande ed alimenti.

L’iniziativa è finalizzata ad apportare benefici e ricadute positive a favore degli esercenti commerciali della città.

