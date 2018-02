11 giorni alle elezioni Politiche, le modalità di voto previste dalla nuova legge elettorale.

Domenica 4 marzo 2018 gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Si voterà dalle ore 7.00 alle 23.00. Lo spoglio inizierà subito dopo le chiusura delle urne.

Ad ogni elettore verranno consegnate due schede: una per la Camera (di colore rosa) ed una per il Senato (di colore giallo).

In entrambi i casi, la scheda è suddivisa in rettangoli. Nella parte superiore di ogni rettangolo è riportato il nome e il cognome del candidato al collegio uninominale; nella parte inferiore la lista o le liste che lo supportano.

L’elettore può votare nei seguenti modi:

• Tracciando un segno su una delle liste: in questo caso il voto si trasferisce anche al candidato uninominale a cui la lista è collegata;

• Tracciando un segno sia sul nome del candidato uninominale che su una delle liste a lui collegate;

• Tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale. In questo caso si registrano due possibilità: se il candidato è sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce anche alla lista; se il candidato è sostenuto da più liste, tutti i voti dati al singolo candidato uninominale vengono distribuiti tra le liste che lo sostengono, proporzionalmente ai voti presi in quel collegio elettorale.

Non è previsto il voto disgiunto.

Comments

comments