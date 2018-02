Il Centro Regionale di Programmazione gestirà il Centro di Informazione Europe Direct “Regione Sardegna” anche per il triennio 2018-2020. Le attività di formazione e informazione sulle politiche e opportunità europee sviluppate nel periodo 2013-2017 sono state valutate positivamente dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in esito alla procedura del 2017 di selezione nazionale dei 44 Centri Europe Direct individuati fra le 120 candidature espresse da istituzioni, enti pubblici, università e associazioni.

Europe Direct è una rete che, in raccordo con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, intende favorire il dialogo tra l’UE e i suoi cittadini con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle istituzioni europee sulle necessità dei vari territori locali e degli stessi cittadini riguardo alle politiche europee. La rete Europe Direct fornisce, dunque, informazioni sul funzionamento dell’Unione Europea, le sue istituzioni, le sue politiche, azioni e opportunità. In Sardegna, nel periodo 2018-2020, saranno attivi lo Europe Direct “Regione Sardegna”, presso la MEM – Mediateca del Mediterraneo, e lo Europe Direct “Comune di Nuoro”.

L’obiettivo è quello di rendere le opportunità europee sempre più a portata di mano per i sardi e la Sardegna.

Comments

comments