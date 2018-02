La comunità immigrata proveniente dall’Europa Orientale e dall’area post-sovietica è molto presente in Sardegna, dove è grandemente maggioritaria la componente femminile, donne che svolgono un ruolo sociale molto importante, soprattutto nel settore della cura alla persona, tante di loro, infatti, sono lavoratrici badanti, alle quali sempre più sardi affidano la cura dei propri genitori anziani e nonni. Negli ultimi anni, i ricongiungimenti familiari, la nascita di numerose coppie miste, e la significativa presenza in città di studenti universitari provenienti in particolar modo dalla Bielorussia, allarga ulteriormente la composizione anagrafica e sociale di una comunità fortemente integrata desiderosa di condividere con i Sardi le proprie tradizioni nel segno dello scambio culturale.

La manifestazione si tiene nell’ambito del Progetto “Rete per l’interazione culturale e la conoscenza” dell’Associazione Cittadini del Mondo Onlus – Biblioteca “Rodnoe Slovo” – Centro di lingua russa e cultura slava di Cagliari. Con il contributo della Fondazione di Sardegna ed il patrocinio del Consolato onorario Repubblica Belarus in Cagliari.

Tanti piccoli giochi a premi e indovinelli per bambini e adulti con in palio souvenir e tipici dolci slavi. Verranno premiate, infine, le migliori maschere!

Non mancheranno i tradizionali “Bliny” una sorta di “crepe” dai vari gusti, che rappresentano il sole, il simbolo di questa antica tradizione molto sentita in Ucraina, Bielorussia e Russia.

A Cagliari domenica 18 febbraio si svolgerà, Maslenitsa il “carnevale slavo” per le vie della Marina con raduno alle ore 15.00 in Piazza San Sepolcro e conclusione alle ore 17.00.

