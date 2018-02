A Vallermosa è stata chiusa la gara per i lavori sulla rete idrica.

Il progetto di risanamento della rete idrica di Vallermosa (importo del finanziamento 160 mila euro) rientra nella tipologia delle “convenzioni a 3” in virtù dei soggetti coinvolti – Abbanoa, Comune ed Egas – che affida agli uffici comunali la realizzazione dell’intervento. Con la chiusura della gara d’appalto da parte del Comune a breve partirà il cantiere.

Più in generale però, l’anzianità e il degrado delle reti, ha spinto Abbanoa ad attivare moderni criteri di gestione delle reti acquedottistiche: il Comune di Vallermosa figura anche tra i primi 130 Comuni interessati dal progetto sulle reti intelligenti (progetto Oliena).

I Comuni gestiscono direttamente gli interventi dei propri territori occupandosi dell’iter di realizzazione e assumendosi direttamente la responsabilità della progettazione, della gara d’appalto e della realizzazione delle opere; Egas mantiene le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse; Abbanoa supervisiona tutte le fasi dell’iter affidato al Comune e, una volta completate le opere previste nell’intervento, le prende in gestione e le mette in esercizio. E’ l’iter definito delle cosiddette “convenzioni a tre”, accordi che coinvolgono tre soggetti – Abbanoa, Egas e Comune – e che puntano ad accelerare la realizzazione delle opere liberandole (almeno in parte) dal peso della burocrazia, con tempi e passaggi amministrativi inferiori rispetto al normale iter.

La rete idrica del comune di Vallermosa, nella via Roma e nella Piazza San Lucifero, è alimentata attraverso un tubo esterno posato nel 2010 per sopperire a una situazione di emergenza ma quella che doveva essere una soluzione provvisoria di fatto ha “resistito” nel tempo. Ora, grazie alla convenzione firmata tra Abbanoa, Comune ed Egas, e ai successivi passi in avanti compiuti dai soggetti coinvolti, sarà finalmente possibile sanare la situazione e procedere con l’eliminazione del tubo esterno.

Gli interventi previsti comprendono quindi la rimozione del tubo esterno e la realizzazione di una condotta interrata perfettamente in linea con la normativa vigente, per 388 metri in via Roma e 79 in Piazza San Lucifero. E’ prevista anche la sostituzione di alcuni allacci ed il collegamento di alcuni allacci esistenti e perfettamente a norma alla nuova condotta in progetto.

Obiettivo generale dell’intervento è il ripristino delle condizioni di salute e sicurezza della distribuzione idrica, per un totale di 526 metri così distribuiti:

Reti via Roma 388,50 mt

Collegamento Via Vittorio Veneto 6,00 mt

Attraversamento per canale Via Roma 8,00 mt

Collegamento Via Garibaldi 12,00 mt

Collegamento Vico I Roma 32,00 mt

Reti Piazza San Lucifero 79,50 mt

Sul fronte dell’efficientamento delle reti Abbanoa ha definito la metodologia GAR (gestione attiva delle reti) che, partita da Oliena, è stata estesa a 130 comuni entro il 2018 e ulteriori 100 entro il 2019. Progetto e metodologia di lavoro che punta proprio a invertire il paradigma: non più sostituzione di tratti di rete ma “efficientamento” delle reti esistenti, da rendere “intelligenti” adottando tecnologia e strumenti evoluti.

La rete di distribuzione idrica di Vallermosa è quindi interessata dall’appalto denominato “Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione in 130 comuni della regione Sardegna caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica”.

