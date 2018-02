Abbanoa garantisce operatività straordinaria per l’ondata di gelo, con la situazione più delicata a Nuoro e in Gallura.

Operatori reperibili e impegnati nei territori, squadre di pronto intervento preparate per ogni necessità, numero di segnalazione guasti attivo, call center sempre a disposizione. Operatività massima con uomini e mezzi nei territori: Abbanoa sta garantendo un servizio h24 con una operatività straordinaria per far fronte all’ondata di gelo che in alcuni casi rende difficoltoso anche raggiungere gli impianti.

In caso di necessità Abbanoa ricorda che esiste un numero gratuito di segnalazione dei guasti che garantisce una copertura di 24 ore, in ogni momento è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800 022 040.

Presenza costante negli impianti e controllo di tutte le zone. In questi giorni l’attività di potabilizzazione è costantemente sorvegliata con un’attenzione particolare in relazione a eventuali problemi di processo che potrebbero essere generati dagli eventi meteorologici. Impegno continuo anche sul fronte delle reti negli 8 Distretti di competenza (Distretto 1 – Cagliari; Distretto 2 – Sulcis; Distretto 3 – Sanluri; Distretto 4 – Oristano; Distretto 5 – Nuoro; Distretto 6 – Sassari; Distretto 7 – Olbia; Distretto 8 – Ogliastra). La situazione più delicata si registra naturalmente nei Distretti 5 e 7, dove comunque Abbanoa sta portando avanti tutti gli interventi programmati con l’obiettivo di non arrestare l’attività ordinaria.

Grazie a un call center efficiente, l’assistenza ai clienti (numero verde 800 062 692) è garantita ogni giorno fino alle 18.30 e il sabato fino alle 13.15. Nel corso di questa settimana Abbanoa ha avviato un piano di operatività straordinaria degli sportelli fisici di tutta la Sardegna: è infatti in fase di avvio il nuovo sistema informativo. Si tratta di un passaggio delicato che si avvale delle più alte professionalità del settore e che si concluderà lunedì 5 marzo. Nel corso di questa settimana l’assistenza al cliente presso gli sportelli è sostituita dal servizio telefonico (call center) e, nelle sedi di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia e Carbonia, da un presidio informativo.

Comments

comments