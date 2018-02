Al Circolo Soci Euralcoop la mostra dell’artista Marco Picci sarà visitabile fino al 17 febbraio.

La mostra dell’artista Marco Picci, inaugurata lo scorso 29 dicembre 2017 e che avrebbe dovuto concludersi il 31 gennaio 2018, resterà aperta fino al 17 febbraio.

Organizzata dal Circolo Soci Euralcoop in collaborazione con la Galleria d’arte Esdé, sarà visitabile dalle 17,30 alle 20,00 (escluso i festivi), presso il Circolo Soci Euralcoop Piazza Marmilla (piano terra palazzi gemelli).

L’artista: di formazione autodidatta si avvicina subito al realismo e all’iperrealismo, concentrandosi sulla tecnica dell’acquerello. Nella sua ricerca alterna tematiche personali e familiari ad argomenti di denuncia sociale: la scelta di una tecnica tanto difficile, abbinata alla ricerca iperrealista e a tematiche ricorrenti ha permesso a Marco di creare una cifra stilistica riconoscibile. Dal 2010 inizia a lavorare anche con l’acrilico, tecnica che gli permette di sviluppare opere di dimensioni più importanti rispetto all’acquerello. Marco ha avuto modo di operare in campo internazionale attraverso numerose mostre e concorsi, le sue opere sono presenti in svariate collezioni pubbliche e private. Dal 2009 abita e opera in Svizzera.

