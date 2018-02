Al via giovedì 22 febbraio la prevendita “a scatola chiusa” del 31° Festival “Time in Jazz”.

Al via domani giovedì 22 febbraio sul circuito Vivaticket la prevendita “a scatola chiusa” degli abbonamenti per la trentunesima edizione di “Time in Jazz”, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, in calendario dall’8 al 16 agosto nel paese natale del trombettista, Berchidda, e in altri centri e località del nord Sardegna: una nuova formula, pensata per premiare la fiducia degli spettatori più affezionati che vorranno acquistare gli abbonamenti “a scatola chiusa”, appunto, cioè senza conoscere ancora il cartellone della manifestazione, che verrà reso pubblico ufficialmente il 27 marzo.

Comments

comments