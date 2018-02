Al via il progetto di riqualificazione urbana del centro di Sant’Antioco.

Muove i primi passi concreti il progetto di riqualificazione urbana del centro e, in particolare, di alcune piazze di Sant’Antioco attraverso un’ampia operazione di restyling architettonico. La Giunta comunale ha infatti approvato l’atto di indirizzo per il concorso di idee teso alla sistemazione e riqualificazione di tre aree: “Piazza Umberto”, “Piazzale Attilio Cossu” (via Matteotti) e “Piazzale Cimitero”.

«L’obiettivo – spiega l’assessore della Pianificazione Urbanistica Francesco Garau – è ricevere diverse idee e ipotesi progettuali volte a valorizzare ogni singola piazza tramite una serie di possibili interventi in grado di generare una nuova riconoscibilità degli spazi, incrementandone la fruibilità e aumentandone le possibilità d’utilizzo. Ciò che ci sta a cuore è che le piazze vengano intese come elementi di riconnessione urbana e punti di aggregazione sociale, funzioni attualmente non soddisfatte dall’attuale configurazione delle aree. Risulterà particolarmente determinante, inoltre, ridefinire il sistema dell’illuminazione che, per i tre progetti, dovrà essere sostenibile da un punto di vista ambientale, soddisfacente e scenografica, in modo da esaltare i valori del contesto.»

Il prossimo passo sarà l’elaborazione del vero e proprio concorso di idee, in un’unica fase e per ogni piazza: «Si tratta – commenta il sindaco Ignazio Locci – di interventi che rivestono carattere di particolare rilevanza e complessità architettonica per la cui realizzazione si rende necessario l’apporto di una pluralità di competenze. Per questo auspichiamo un’ampia partecipazione di professionisti, in modo da poter scegliere la soluzione più valida e maggiormente rispondente alle nostre aspettative. Al concorso seguirà l’avvio concreto delle opere: già nel 2018 prevediamo di intraprendere tutte le procedure necessarie per “Piazzale Attilio Cossu” e “Piazzale Cimitero”. Dal 2019, invece, potremo concentrarci su “Piazza Umberto”. Il concorso di idee – conclude Ignazio Locci – è l’attuazione tangibile di quanto contenuto nel nostro programma politico, successivamente fissato nelle linee programmatiche e infine tradotto nel piano triennale delle opere pubbliche e nel bilancio comunale».

