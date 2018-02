Al via un nuovo servizio wi-fi nella biblioteca comunale di viale Arsia, a Carbonia.

Lunedì 5 febbraio verrà inaugurato un nuovo servizio wi-fi nella Biblioteca comunale di viale Arsia. L’Amministrazione comunale ha acquistato, alla fine del 2017, una piattaforma per la gestione del servizio Internet che, dopo un breve periodo di configurazione e conseguente formazione degli operatori, è pronta per essere messa a disposizione degli utenti.

Il servizio, denominato “Biblioteca wi-fi”, consentirà ai cittadini che si recheranno sul posto di poter navigare gratuitamente su Internet, con un utilizzo giornaliero fino a un massimo di 2 ore, tramite computer portatile, palmari e telefoni cellulari dotati di scheda wireless.

Per poterne usufruire, gli utenti dovranno essere iscritti al servizio della Biblioteca e, per i minorenni, è richiesta l’autorizzazione dei genitori.

«Siamo contenti di poter garantire un servizio al passo con i tempi ai tanti utenti che quotidianamente si recano in Biblioteca per esigenze di studio e di lavoro. Questa nuova funzionalità dimostra che il comune di Carbonia si sta muovendo in direzione di una progressiva digitalizzazione e informatizzazione», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

Comments

comments