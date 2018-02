Alcoa: «Alcoa augura alla nuova proprietà e ai lavoratori di Portovesme le migliori fortune per il futuro e ringrazia tutti i partner di Alcoa per la valida collaborazione offerta nel corso di questi anni in Sardegna».

Anche Alcoa saluta con soddisfazione il passaggio di proprietà dello stabilimento di Portovesme.

A seguito della firma dell’accordo di cessione alla società svizzera Sider Alloys, nel pomeriggio Alcoa ha diffuso una nota nella quale dichiara: «Alcoa esprime soddisfazione per la firma del contratto che ha trasferito in data odierna la proprietà dello smelter di Portovesme. Alcoa augura alla nuova proprietà e ai lavoratori di Portovesme le migliori fortune per il futuro e ringrazia tutti i partner di Alcoa per la valida collaborazione offerta nel corso di questi anni in Sardegna».

