All’albo pretorio online del comune di Sant’Antioco è in pubblicazione il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

All’albo pretorio online del comune di Sant’Antioco è in pubblicazione il bando integrativo di concorso – anno 2018, valevole per l’aggiornamento della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale. Possono partecipare al bando sia i nuovi aspiranti, sia coloro che, già iscritti nella graduatoria esistente (approvata con la determinazione N° 104 del 29/01/2018), abbiano maturato requisiti utili alla modifica della propria posizione in elenco. Chi, invece, non dispone di titoli che mutino il punteggio assegnato nella graduatoria attualmente in vigore, non è tenuto a presentare la domanda.

La domanda di partecipazione, formulata esclusivamente utilizzando gli appositi moduli disponibili nell’Ufficio Segreteria e nel sito www.comune.santantioco.ca.it, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro il 23/03/2018. Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria secondo gli orari di apertura al pubblico.

