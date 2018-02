Alle 20.45, al Teatro Centrale di Carbonia, si alza il sipario su “Quotidianamente insieme”.

La stagione di prosa e danza curata dal Cedac e dal Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna, con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia, si appresta ad arrivare “al giro di boa”. Alle ore 20.45, il Teatro Centrale di piazza Roma ospita lo spettacolo intitolato “Quotidianamente insieme”, quarto degli otto appuntamenti totali previsti in seno alla rassegna “Carbonia 80”.

«Una rassegna, il cui bilancio è fino ad ora molto positivo – ha spiegato l’assessore della Cultura del comune di Carbonia Sabrina Sabiu -: 958 spettatori totali nelle prime tre serate, caratterizzate da spettacoli all’insegna della qualità e da un’elevata cifra stilistica degli attori sulla scena.»

Lo spettacolo odierno, intitolato “Quotidianamente insieme”, è una commedia scritta, diretta ed interpretata da Andrea Tedde, con la presenza di Marta Proietti Orzella. Il filo conduttore è rappresentato dai fragili equilibri insiti nella vita di coppia. Dopo cinque anni di matrimonio, Massimo e Claudia, nel tentativo di ritrovare l’unità e l’affiatamento dei loro primi tempi, si rivolgono a un medico analista, che suggerisce loro il cosiddetto “metodo del terzo”. La coppia si ritrova così a discutere parlando di sé in terza persona, con effetti grotteschi e surreali, in un confronto nel quale marito e moglie mettono a nudo gli aspetti critici della loro relazione, «giocandosi tutto come in una partita a tennis, a suon di battute e di risposte».

