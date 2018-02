Antonello Peru (Forza Italia): «I fondi per le patologie psichiatriche e i pazienti autistici sono inadeguati».

«Le risorse per le persone affette da patologie psichiatriche e autismo sono sempre più insufficienti.»

L’allarme arriva dal vice presidente del Consiglio regionale Antonello Peru (Forza Italia), che ha presentato un’interrogazione urgente sul taglio dei finanziamenti destinati alle famiglie.

«I fondi riservati dalla Regione per il sussidio della legge 20, con sussidi per i malati psichici e le patologie connesse all’autismo risultano del tutto insufficienti – spiega Antonello Peru -. Un problema che si ripercuote sui Comuni, con numerosi centri del nord Sardegna e di altre parti dell’Isola che non sono in grado di trasferire ai beneficiari i contributi per far fronte alle cure e all’assistenza dei malati.»

«E’ una situazione inaccettabile – sottolinea ancora Antonello Peru -. Si invoca la Giunta regionale ad incrementare le risorse destinate alle malattie di carattere psichiatrico e alle disfunzioni autistiche, con un sussidio economico che consente alle famiglie di affrontare le spese per l’assistenza dei pazienti, in tantissimi casi bambini che necessitano di educatori e operatori professionali. Non riusciamo, infatti, a comprendere i motivi per cui non si procede a soddisfare le esigenze di questi soggetti deboli – conclude Antonello Peru -, con le famiglie costrette ad un esborso di somme ingenti per la cura dei malati.»

Comments

comments