Aou di Sassari: «Per i fornitori di farmaci sono in vigore novità per la fatturazione elettronica».

Per i fornitori di farmaci in vigore novità per la fatturazione elettronica. Lo fa sapere il Servizio Bilancio dell’Aou di Sassari che informa i fornitori dell’azienda ospedaliera universitaria che, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotto farmaceutici, è obbligatorio indicare il codice di “autorizzazione all’immissione in commercio” (Aic) e il corrispondente quantitativo.

Non potranno essere pagate le fatture che non riportino queste indicazioni.

A stabilirlo, per consentire il monitoraggio della spesa farmaceutica, è il decreto legge numero 50 del 2017, convertito con modificazione dalla legge numero 96 del 2017 e relativo decreto ministeriale Mef del 20 dicembre 2017.

Sempre dal 1° gennaio, inoltre, le fatture dovranno essere rese disponibili all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

