Attilio Dedoni e Michele Cossa (Riformatori sardi): «La legge sugli appalti è una priorità e va approvata subito».

«La legge sugli appalti è una priorità e va approvata subito.» Lo sostengono Attilio Dedoni e Michele Cossa, consiglieri regionali dei Riformatori sardi.

«L’economia sarda trarrebbe un enorme beneficio se si allargassero le opportunità di partecipazione agli appalti pubblici alle imprese locali, oggi ampiamente penalizzate a causa di una normativa nazionale che favorisce i grandi gruppi imprenditoriali – aggiungono Attilio Dedoni e Michele Cossa -. Il fatto che la maggioranza di centrosinistra la stia sostanzialmente affossando è molto grave ed è sintomatico di come una visione della politica di stampo assistenzialistico e clientelare sia ancora dominante in chi governa la Regione. Manca invece del tutto il focus sulle ricadute in termini di arricchimento del territorio e di incremento dei livelli occupazionali generati dagli ingenti investimenti pubblici – concludono Attilio Dedoni e Michele Cossa -, quasi che esse fossero affidati al caso. Un’abilità che oggi la Sardegna non si può più permettere.»

