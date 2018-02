Carnevale iglesiente 2018: sabato la grande sfilata in maschera per le vie della città.

Record di partecipanti con oltre 2.000 maschere e 20 carri e gruppi iscritti da diversi comuni della Sardegna al Carnevale iglesiente 2018. Dopo il successo delle ultime tre edizioni, anche quest’anno l’organizzazione della sfilata è a cura del comitato Stardust Events nato dall’unione di tre associazioni sportive: l’Azzurra 2000 Ginnastica Artistica guidata da Rosa Orrù e Davide Colella, la D.N.A.Fitness & Dance New Age di Veronica Medda e le Milly’s Angels Dance & Fitness center di Milena Perra in collaborazione con il Gruppo Folk “Città di Iglesias”. Al termine della sfilata, nella scalinata di Piazza Sella, sarà bruciato “Norfieddu” a cura del Gruppo Folk “Città di Iglesias”. A seguire spettacolo laser con fiamme e air dance dinamici e serata con i Dj Mimmo Andrisani e Nicola Trentin. Presenta Patrizia Pani.

Ore 15.30 partenza della sfilata da via Pacinotti a seguire Corso Colombo, Via Crocifisso, Via Torino, Via Veneto, Via Piazza Mercato, Via Gramsci, Piazza Sella, Via Garibalbi, Via Antas, Via Valverde.

In occasione della sfilata di Carnevale è disposto il riordino e la regolamentazione della circolazione stradale nelle vie di seguito elencate:

– Via Pacinotti: dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dall’intersezione con la via Guicciardini all’intersezione con la via Ferraris, sarà consentita solo la sosta dei carri allegorici e l’area di sosta sarà delimitata da transenne;

– Via Pacinotti: dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dall’intersezione con la via Barsanti, sarà istituito il divieto di transito;

– Corso Colombo: dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dalla rotonda del cavalca ferrovia, il traffico veicolare verrà deviato verso la via Cappuccini;

– Corso Colombo: dalle ore 17.00 alle ore 24.00, dalla rotonda del cavalca ferrovia, il traffico veicolare verrà deviato verso Sant’Antioco – Carbonia;

– Viale Villa di Chiesa: dalle ore 17.00 alle ore 24.00, dalla rotonda del cavalca ferrovia, il traffico veicolare verrà deviato verso Sant’Antioco – Carbonia;

– Via Garibaldi: dalle ore 16.00 alle ore 24.00, divieto di transito e di sosta su ambo i lati;

– Piazza Fenza: dalle ore 18.00 alle ore 24.00, chiusura al transito della via Eleonora e deviazione del traffico veicolare verso la via Cavallotti;

– Corso Colombo, Via Crocifisso, Via Torino, Via Veneto, Via Piazza Mercato, Via Gramsci, Piazza Sella, Via Garibaldi, Via Antas, Via Valverde: dalle ore 14.00 alle ore 24.00, divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata.

– via Gramsci, con parcheggio lato Vodafone, circa quattro metri dopo il passaggio pedonale, via Gioia, dall’uscita del garage dei Vigili Urbani e la fermata autobus immediatamente dopo il passaggio pedonale, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

In occasione della sfilata di Carnevale, lungo il percorso della stessa ed in tutta l’area del centro storico cittadino, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, del medesimo giorno è fatto assoluto divieto di utilizzare, somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine.

