Comitato Porto Solky: «Il Piano Sulcis acquisisce la proposta del porto Polifunzionale di Sant’Antioco».

Lunedì 5 febbraio i portavoce del comitato Porto Solky sono stati ricevuti, a seguito della loro formale richiesta, dal coordinatore del Piano Sulcis e dal Responsabile dell’Unità di Progetto.

«L’incontro – si legge in una nota di Rolando Marroccu, Alfonso Curridori e Daniele Garau – ha dato la possibilità di illustrare la proposta del Porto Polifunzionale e la relativa interferenza del nuovo Ponte/Viadotto attualmente in fase di progettazione oltre alla inadeguatezza delle opere portuali Durante l’esposizione della proposta sono emerse convergenze di intenti che si sintetizzano nel totale recupero delle aree portuali ed ex Sardamag a favore di un reale sviluppo della nautica. Punto cardine della proposta è la realizzazione di una nuova darsena turistica il più possibile adiacente alle aree ex Sardamag e la riqualificazione dell’attuale ponte, elemento indispensabile per la fruizione dei servizi portuali e per una nuova viabilità per Calasetta e le varie località marine dell’isola. Inoltre, con la bonifica e riconversione delle aree ex Sardamag, come già previsto dagli strumenti urbanistici, si potrebbe realizzare il polo turistico ricettivo e di servizi inerenti alla nautica da diporto ed il mare che l’intero territorio del Sulcis attende da decenni.»

«Con la realizzazione dello scenario proposto, o ad esso similare che comunque non vada a duplicare i servizi offerti dagli altri porticcioli turistici (Portoscuso, Carloforte, Calasetta e la stessa Marina di Sant’antioco), ma bensì vada ad offrire servizi alternativi e una cantieristica ad alta specializzazione oggi assenti, tale da attrarre le grosse imbarcazioni che solcano le rotte del Mediterraneo e di conseguenza innescare un processo virtuoso di sviluppo economico nell’intero indotto che ruota attorno alla nautica da diporto – aggiungono Rolando Marroccu, Alfonso Curridori e Daniele Garau -. Il comitato Porto Solky ritiene che l’elemento fondamentale e imprescindibile per poter gettare le basi per un reale rilancio economico e sociale dell’intero territorio del Sulcis sia la condivisione degli intenti da parte dei vari soggetti preposti alla pianificazione e alla rimodulazione dei finanziamenti.»

Successivamente al positivo incontro con il Coordinamento del Piano Sulcis, al quale è stata lasciata una copia della proposta, i portavoce del comitato stanno procedendo analogamente verso l’Amministrazione comunale «affinché lo scenario proposto venga inserito nella VAS (Valutazione Ambientale Strategica) relativa alla pianificazione del nuovo Piano Regolatore Portuale di Sant’Antioco».

