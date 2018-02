Domenica 18 febbraio, dalle ore 15,00, per le vie della Marina di Cagliari si svolgerà Maslenitsa, il “carnevale slavo”.

Tradizioni che si incontrano nel segno della conoscenza reciproca, la comunità immigrata proveniente dai paesi dell’Europa orientale, condividerà con la città di Cagliari l’antica tradizione chiamata “Maslenitsa”.

L’iniziativa si tiene nell’ambito del Progetto “Rete per l’interazione culturale e la conoscenza” dell’Associazione Cittadini del Mondo Onlus – Biblioteca “Rodnoe Slovo” – Centro di lingua russa e cultura slava di Cagliari. Con il contributo della Fondazione di Sardegna, ed il patrocinio del Consolato onorario Repubblica Belarus in Cagliari.

La location sarà il quartiere della Marina, dove, nell’Oratorio di Sant’Eulalia, da ormai tanti anni ha la sua sede il Centro di aggregazione e Biblioteca “Rodnoe Slovo”, punto di riferimento per la comunità immigrata e per gli amanti della cultura slava!

Vi aspettiamo domenica 18/02/2018, il raduno è previsto alle ore 15.00 in Piazza San Sepolcro per la festa itinerante per le vie del quartiere Marina a Cagliari, i bambini e gli adulti in maschera saranno i benvenuti!

La Maslenitsa cagliaritana comprenderà:

· Musica e canti del carnevale slavo con gli artisti Vladimir Hinko (fisarmonica), Zhanna Gunina (Salterio) solisti del complesso emerito di Stato della Bielorussia “Khoroshky”, splendidi musicisti professionisti che accompagneranno la festa itinerante

· giochi a premi ed indovinelli

· face painting (trucchi del viso) per i bambini

· distribuzione dei blyni

· premi per le migliori maschere.

La manifestazione si concluderà alle ore 17.00, in caso di maltempo gli artisti si esibiranno presso il Teatro di Sant’Eulalia, ingresso libero sino ad esaurimento posti.

