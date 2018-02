E’ in programma venerdì 16 febbraio il quarto incontro della Consulta Handicap del comune di Carbonia.

«La Consulta, nata nel 2017 a seguito di un lungo lavoro di interlocuzioni portate avanti dalla IV Commissione Consiliare permanente (Servizi sociali, Pubblica istruzione, Politiche della Casa, Patrimonio) – ha detto l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera -, è formata da 16 componenti, tra associazioni, cittadini e famiglie con persone disabili. Si tratta di un passo avanti importante compiuto dalla nostra città nel campo dell’inclusione sociale.»

L’assemblea ordinaria della Consulta handicap si riunirà venerdì 16 febbraio, alle ore 17.30, presso i locali della struttura gestita dalla Comunità di via Marconi a Punta Torretta. Per raggiungere la sala si consiglia di percorrere via Lubiana, svoltare verso Su Rei nei pressi della torre in cemento, girare al primo incrocio a sinistra e proseguire sempre dritto.

La riunione sarà presieduta da Fabrizio Cucchiara, che sarà affiancato dal vicepresidente Marco Vargiolu. La verbalizzazione sarà a cura di Martina Emmolo.

Comments

comments