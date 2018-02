E’ stata ufficializzata oggi con un documento di 10 pagine, la proposta di sviluppo per il Sulcis Iglesiente elaborata a seguito del convegno promosso dalla Cisl lo scorso 7 dicembre.

E’ stata ufficializzata oggi con un documento di 10 pagine, la proposta di sviluppo per il Sulcis Iglesiente elaborata a seguito del convegno promosso dalla Cisl del Sulcis lo scorso 7 dicembre, frutto di una condivisione di diversi soggetti, la relazione del segretario generale CISL Fabio Enne e dell’economista dottor Franco Manca, i numerosi interventi delle associazioni datoriali (CONFAPI in particolare), commercianti, imprenditori, artigiani, liberi professionisti, rappresentanti istituzionali e della società civile.

Questi suggerimenti, assieme a quelli arrivati successivamente, sono stati assemblati in un’unica proposta di piano di rilancio per dare risposte su problematiche immediate e di prospettiva.

Gli obiettivi per la ripresa produttiva, occupazionale ed economica del territorio sono finalizzati ad un rilancio dello stesso attraverso il coinvolgimento della popolazione per generare un modello di sviluppo adeguato ed innovativo.

Tra le finalità occorre:

– Ricercare soggetti interessati ad insediarsi sul territorio per creare ricchezza stabile.

– Aumentare il numero dei residenti nel territorio.

– Aumentare le presenze turistiche.

– Favorire la nascita di attività produttive nei vari settori di intervento merceologico.

– Far crescere l’occupazione.

Questo progetto si articola in tre parti. Si considerano le macro aree ritenute fondamentali per Io sviluppo del territorio:

1. Comparto Agricolo Agroalimentare

2. Comparto Attività Produttive – lndustria – Artigianato specializzato

3. Comparto Turistico

In questa proposta l’integrazione tra i comparti indicati, agroindustria, turismo e servizi, è il mezzo per promuovere la crescita economica e sociale del territorio e per permettere la sua valorizzazione in chiave di crescita, ambiente, cultura. Ciò provocherà anche l’incremento delle produzioni agricole locali, oltreché nei servizi all’industria e la crescita di attività produttive e dell’edilizia.

Il piano sarà contestualmente trasmesso alle istituzioni politiche dei vari livelli e a tutti i soggetti che ricoprono ruolo di programmazione economica, in questo caso riferito al nostro territorio.

Sui contenuti torneremo per un approfondimento delle varie proposte.

