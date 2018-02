E’ stato prorogato al 20 marzo l’avviso pubblicato da Abbanoa per la riqualificazione dei 30 depuratori più energivori. Dal Nord al Sud della Sardegna passando per il Centro, Abbanoa ha individuato i 30 depuratori più critici in base all’importanza strategica, al bacino di utenze servite, ai livelli di consumo energetico e ai volumi trattati. Si va dall’impianto Is Arenas di Cagliari – già eccellenza a livello nazionale e noto per la sua funzione di tutela dell’equilibrio idro-salino dello stagno di Molentargius grazie all’acqua reimmessa nello stagno – a quello di Nuoro (Su Tuvu), passando per gli impianti di Sassari, Alghero e Olbia. Interessati dal raggruppamento dei 30 anche i depuratori di San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Iglesias, Ollolai, Terralba, Ghilarza, Thiesi, Siniscola, Dorgali, Budoni, Golfo Aranci, Arzachena, Bari Sardo, Masullas, Orroli, Senorbì, Ittiri, La Maddalena, Muravera, Palau, San Giovanni Suergiu, Sorso, Loiri Porto San Paolo e Stintino.

Gli obiettivi che Abbanoa intende raggiungere per ciascuno dei 30 impianti di depurazione sono i seguenti:

Ridurre i consumi energetici attraverso l’installazione di tecnologie, software, apparati che realizzino l’ottimizzazione dei consumi energetici;

Perfezionare gli attuali processi di affinamento dei reflui in previsione di un riuso ottimale attraverso l’impiego di idonee tecnologie;

Incrementare il rendimento degli impianti attraverso l’introduzione di sistemi automatici di controllo e regolazione dei processi depurativi.

Di tutto questo si è parlato nel corso dell’incontro promosso dal gestore giovedì scorso. L’evento ha visto la partecipazione di 12 operatori economici attivi anche nel settore idrico – a cui è stato fornito un quadro completo della situazione attuale, della progettualità e degli interventi in corso sugli stessi impianti – che già nei mesi trascorsi avevano richiesto numerosi dati tecnici ed effettuato sopralluoghi nei siti interessati.

Ad aprire la sessione di confronto sono stati l’Amministratore Unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti, che ha introdotto la mattinata di lavori, e il Direttore generale Sandro Murtas, che ha presentato il progetto, illustrato i dettagli e annunciato per la primavera il meeting annuale organizzato da Abbanoa e aperto a tutti gli stakeholders. Oltre a presentare il Programma investimenti 2018 e il programma degli appalti 2018 per lavori, servizi e forniture, nel corso dell’evento di marzo sarà previsto un focus dedicato allo strumento del Project Financing che vedrà la partecipazione di esperti della struttura tecnica del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipe, che ha già dato disponibilità a fornire assistenza ad Abbanoa nell’iter già avviato.

