E’ stato ufficializzato con un accordo sindacale il ritiro dei 21 licenziamenti alla RSA “Rosa del Marganai” di Iglesias.

E’ stato ufficializzato ieri con un accordo sindacale, il ritiro dei 21 licenziamenti alla RSA “Rosa del Marganai” di Iglesias.

«La revoca arrivata in tempi brevi dal punto di vista amministrativo – scrivono in una nota i segretari generali FP CGIL Giovanni Zedde, CISL FP Claudio Nuscis e UIL FPL Andrea Lai – anche se lunghissimi per le lavoratrici e lavoratori che dal giorno 23 gennaio presidiano la RSA a salvaguardia del proprio posto di lavoro, grazie all’azione corale di tutti gli operatori, licenziati e no, nell’assecondare l’azione sindacale di CGIL CISL e UIL territoriali di Categoria che ha trovato immediato riscontro:

– nelle istituzioni politiche regionali di maggioranza, che hanno capito il dramma occupazionale e trovato le soluzioni percorribili per assecondare nella misura del possibile le richieste di certezza sul volume di prestazioni della Società che gestisce la struttura;

– nelle istituzioni politiche regionali di minoranza che, per le stesse ragioni, hanno collaborato a che la soluzione prospettata potesse avere corso nel più breve tempo e la struttura potesse riprendere ad erogare le prestazioni di qualità nel territorio;

– nell’assessore e assessorato regionale della Sanità e nella dirigenza dell’ATS che, nei diversi livelli di competenza si sono adoperati, anche con assunzione di responsabilità per evitare che questa brutta vicenda assumesse contorni peggiori e per dare immediata soluzione al problema.»

«La speranza è che questa vicenda possa riportare serenità e stabilità nel settore, per la Società che gestisce, che opera in un settore di cui si ha assoluta necessità fornendo, in regime di accreditamento, per l’assessorato regionale alla Sanità, un servizio di qualità alla collettività del Sulcis iglesiente e, soprattutto – concludono Giovanni Zedde, Claudio Nuscis e Andrea Lai -, per gli operatori del settore; lavoratrici e lavoratori, vero ed insostituibile patrimonio di conoscenze e competenze, che rende possibile la qualità in argomento.»

