Edoardo Tocco (Forza Italia): «La riorganizzazione del 118 determina solo caos, con la riduzione dei servizi».

Nuova denuncia del consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco, vicepresidente della commissione consiliare permanente della Salute, sullo stato dei servizi sanitari in Sardegna, con particolare riferimento al «servizio 118 che vede le associazioni di volontariato tagliate fuori dai servizi di emergenza urgenza e la centrale operativa è stata drasticamente ridotta con sforbiciate agli interventi degli operatori ed il ridimensionamento del polo per la sclerosi multipla del Binaghi».

«Diverse associazioni del territorio impegnate nel terzo settore – spiega Edoardo Tocco – dovranno rinunciare al servizio che, in caso di emergenza medica, consentiva di far giungere sul luogo dell’evento un’equipe medica composta da volontari e operatori del settore sanitario. Un intervento tempestivo con farmaci e tecniche rianimatorie avanzate. Con questa scelta incomprensibile numerosi professionisti altamente qualificati rimarranno senza lavoro.»

Edoardo Tocco giudica paradossale la decisione del nuovo direttore dell’azienda per l’emergenza urgenza che «ha soppresso la convenzione alle associazioni che non possono coprire le 36 ore settimanali» provocando «un forte malcontento per il depotenziamento dei servizi al Binaghi come centro operativo per la sclerosi multipla. Nel nosocomio di Monte Urpinu c’è un centro all’avanguardia per la cura della sclerosi multipla. Il rischio è di un ulteriore riduzione del centro, che attualmente conta soli quattro posti letto. Si teme, dunque, lo smembramento progressivo di un presidio all’avanguardia per Cagliari e l’area vasta – conclude Edoardo Tocco -, senza trascurare i tagli del 118 e degli altri dipartimenti all’interno del riordino sanitario.».

