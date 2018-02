Edoardo Tocco (Forza Italia). «La Tac dell’Ospedale Santissima Trinità è fuori uso da diversi giorni, con l’utenza costretta a migrare altrove».

«La Tac dell’Ospedale Santissima Trinità è fuori uso da diversi giorni, con l’utenza costretta a migrare altrove.» A denunciare il caso è il consigliere regionale Edoardo Tocco (FI), vice presidente della commissione Salute,con l’ennesimo disservizio della sanità isolana: «La tomografia assiale computerizzata, che dovrebbe andare in pensione ma continua ad essere utilizzata nel presidio di Is Mirrionis – dice Edoardo Tocco – è una delle apparecchiature di diagnostica per immagini maggiormente richiesta insieme alla risonanza magnetica e all’ecografia. I pazienti – aggiunge Tocco – vengono rispediti a casa in attesa che venga poi riparato lo strumento. Nessun trasferimento al Marino o al Binaghi. E il ritardo nel porre rimedio all’avaria rischia di produrre una mobilità passiva dei pazienti – conclude Edoardo Tocco -, con la grande fetta che troverà più comodo utilizzare le strutture convenzionate o prenotare le visite in altri presidi.»

Comments

comments