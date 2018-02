Forze Armate: concorso per 256 allievi marescialli.

Il ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’assunzione di 256 nuovi marescialli nelle varie Forze Armate, cioè Esercito, Marina e Aeronautica. Oltre ai requisiti di base (essere cittadini italiani, non avere pendenze penali, godere dei diritti civili e politici, aver compiuto il 17° anno di eta’ e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età, essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare, etc.) bisogna essere in possesso di un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La domanda di partecipazione può essere inviata entro il 22 marzo tramite i portali web del ministero. La prova scritta verterà sulla somministrazione di un questionario composto da…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://www.suntini.it/diariolavoro_256_marescialli.html .

