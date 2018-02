Francesco Loi (Riformatori sardi): «Perché l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche non è prevista anche nel Sulcis Iglesiente?»

Parte il piano della regione Sardegna per l’installazione di 650 colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Saranno installate lungo le principali direttrici stradali compresa la 130 che collega il Sulcis Iglesiente con Cagliari.

«A quanto se ne sa – scrive in una nota Francesco Loi, coordinatore dei Riformatori sardi del Sulcis Iglesiente -, copriranno l’area metropolitana di Cagliari, la rete metropolitana del nord Sardegna (Sassarese), le aree dei comuni di Olbia, Oristano e Nuoro. E il territorio del Sulcis Iglesiente?»

«Il programma dovrebbe prevedere l’installazione nelle piccole isole della Sardegna, quindi anche Sant’Antioco e Carloforte, ma per ora è stato finanziato soltanto un progetto pilota per La Maddalena – aggiunge Francesco Loi -. Per le aree di Carbonia e di Iglesias non c’è traccia.»

«Che aspettano gli amministratori, e non solo – conclude Francesco Loi – a chiedere e pretendere che le colonnine per la ricarica delle auto elettriche siano installate anche nelle nostre piccole isole e nelle aree dei nostri comuni più importanti?»

