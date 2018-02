Gianluigi Rubiu (Udc): «Sono inaccettabili i ritardi nell’erogazione delle risorse per l’avviamento delle imprese agricole giovanili».

Il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale, Gianluigi Rubiu, ha presentato un’interrogazione urgente sui ritardi nell’erogazione delle risorse per l’attivazione dei bandi per l’avviamento delle imprese agricole giovanili. Un pacchetto di risorse decisive – che rientrano nel piano di sviluppo rurale – per evitare l’abbandono delle campagne isolane e la chiusura di aziende che ad oggi si trovano in forte difficoltà.

«Riteniamo che queste lungaggini siano gravissime ed inaccettabili – rimarca Gianluigi Rubiu -. Come sempre a pagarne le spese sono i giovani che intendono impegnarsi nelle aziende rurali. La Regione arranca e rischia il disastro anche per le risorse destinate agli aspiranti agricoltori. Nonostante gli impegni presi con l’universo delle campagne, tesi a snellire le procedure e migliorare la macchina amministrativa per la gestione dei finanziamenti, siamo ancora indietro rispetto alle altre realtà.»

«La situazione è gravissima – conclude Gianluigi Rubiu -. Non siamo più disposti ad accettare ulteriori ritardi, con centinaia di giovani (illusi dalle tante promesse per l’erogazione delle risorse) che vedono svanire le speranze per l’avvio di un’attività agricola.»

