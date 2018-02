Giovedì 1 marzo verranno presentati a Sant’Antioco i percorsi di creazione di impresa e formazione per lo sviluppo costiero sostenibile.

Giovedì 1 marzo, dalle 17.00 alle 19.00, si terrà a Sant’Antioco, presso la sala consiliare, la presentazione dei percorsi di creazione di impresa e formazione per lo sviluppo costiero sostenibile, che si svolgeranno nel Sud Ovest della Sardegna negli anni 2018 e 2019. I percorsi, incentrati su tematiche quali la pesca, l’acquacoltura, il turismo ittico e la valorizzazione della risorsa ittica, sono promossi dall’agenzia formativa IFOLD e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale, con il supporto tecnico della società Poliste.

Nello specifico, verranno realizzati tre edizioni di un percorso di accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo e cinque percorsi di formazione per la certificazione delle competenze. Le attività saranno gratuite e rivolte ai residenti in Sardegna, occupati e disoccupati, in possesso della licenza media/elementare. Durante l’incontro verranno presentati nel dettaglio i percorsi e illustrate le opportunità per il territorio e per i partecipanti, lavorando e dialogando con gli attori locali per comprendere le esigenze formative. I percorsi si inseriscono nell’ambito dell’avviso POR Sardegna FSE 2014-2020, Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy, Linee di sviluppo progettuale 2 e 3.

Di seguito un breve riepilogo dei percorsi:

– “Accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo – Competenze e impresa per lo sviluppo costiero sostenibile”: 140 ore, 3 edizioni per 20 partecipanti ciascuna. Per partecipare occorre essere in possesso della licenza media. I destinatari sono disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità.

– “Formazione per la certificazione delle competenze – Lavorare con la risorsa ittica”: 280 ore per 25 disoccupati.

– “Coltivare il mare”: 130 ore per 15 occupati.

– “Educare e far conoscere la risorsa ittica”: 130 ore per 15 occupati.

– “Accogliere turismo esperienziale”: 130 ore per 15 occupati.

– “Innovare la filiera e certificare il prodotto”: 160 ore per 15 occupati.

