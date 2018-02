Giovedì 22 febbraio, alle 10.00, è in programma l’assemblea generale informativa dei lavoratori Eurallumina. La RSU in una nota comunica che i giorni disponibili per la firma della documentazione Inps relativa alla cassa integrazione guadagni in corso, saranno tassativamente il 26, 27 e 28 febbraio.

