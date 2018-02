Giovedì pomeriggio è in programma un nuovo incontro pubblico sul Centro Commerciale Naturale di Carbonia.

Giovedì pomeriggio, alle 15.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, è in programma un nuovo incontro pubblico sul Centro Commerciale Naturale di Carbonia. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale ha coinvolto commercianti, imprenditori ed artigiani della città di Carbonia, per stabilire tutti i dettagli in merito all’istituzione del nuovo Centro Commerciale Naturale, un’entità di cui il comune di Carbonia sarà socio onorario. L’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca, farà il punto della situazione e darà conto delle adesioni pervenute da parte di imprenditori, commercianti e artigiani, che hanno consegnato la modulistica necessaria per entrare a far parte di questo nuovo strumento di rilancio del tessuto commerciale cittadino. La consapevolezza è che il Centro Commerciale Naturale possa contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione della città attraverso una moderna forma di aggregazione e cooperazione tra i commercianti del centro urbano, mirata a realizzare politiche comuni di marketing, pubblicità e comunicazione.

