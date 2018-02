Domani, venerdì 9 febbraio, alle 13.00, presso l’ufficio del sindaco Ignazio Locci, verrà sottoscritto il protocollo d’intesa tra il comune di Sant’Antioco e l’associazione di volontariato Onlus “Le rondini”, in merito al progetto “Quando la disabilità non è un ostacolo”. L’accordo consentirà di rendere Maladroxia la prima spiaggia in Sardegna attrezzata per disabili e malati di Sla.

