I carabinieri della stazione di Sant’Antioco nella giornata di ieri hanno arrestato un 19enne, sorpreso a cedere una dose di hashish.

I carabinieri della stazione di Sant’Antioco nella giornata di ieri, nell’ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 19enne, Riccardo Etzi, nato a Carbonia e residente a Sant’Antioco, disoccupato.

Il giovane, alle ore 13.00 di ieri, è stato sorpreso in via Matteotti intento a cedere ad un altro giovane del luogo, una dose di hashish.

La perquisizione locale eseguita presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire ulteriori gr. 50 della medesima sostanza, il materiale occorrente per il confezionamento delle singole dosi e la somma di euro 400, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane questa mattina è stato processato per direttissima, sono stati chiesti i termini per la difesa ed è stato rilasciato, in attesa dell’udienza che si terrà il prossimo 9 febbraio.

La persona sorpresa ad acquistare la sostanza stupefacente, P.M., è stata segnalata al Prefetto di Cagliari con procedimento amministrativo.

