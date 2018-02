La riunione del Consiglio comunale di Carbonia convocata per la giornata di ieri dal presidente Daniela Marras per l’esame di un ordine del giorno che comprendeva l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, l’approvazione del Piano finanziario per la gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi, dell’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018 e, infine, del nuovo Regolamento comunale sul Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, è saltata dopo poche battute, per la mancanza del numero legale. La seduta si è aperta con le assenze di tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza e, quando un consigliere di maggioranza si è allontanato dall’Aula, un nuovo appello ha accertato che la maggioranza non aveva più i numeri per mandare avanti la seduta che è stata sciolta.

Questa mattina abbiamo intervistato il consigliere di minoranza Fabio Usai ed il presidente del Consiglio comunale Daniela Marras.

Carbonia: intervista al consigliere di minoranza Fabio Usai.

Ieri sera è venuto meno il numero legale e la seduta del Consiglio comunale di Carbonia è stata sciolta. Intervista al presidente del Consiglio comunale Daniela Marras.

