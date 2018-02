Il 15 febbraio arriva il Creative Day allo IED Cagliari che vede anche il coinvolgimento del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con gli studenti degli Istituti Superiori, designer e esperti di moda per un giorno.

L’appuntamento con i workshop di Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione è a Villa Satta dalle 9.00 alle 18.00, insieme ai docenti IED e ai professionisti del settore per sviluppare e progettare idee in modo concreto

Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 i workshop del Creative Day saranno aperti anche a tutti gli interessati, la partecipazione è gratuita

IED e alternanza scuola-lavoro: una pratica didattica e una esperienza formativa che unisce “sapere”, “saper essere” e “saper fare”, orienta le aspirazioni dei giovani e apre la didattica al mondo esterno. In sintesi: organizzazione, sviluppo completo di un’idea progettuale, implementazione delle competenze che la scuola dell’obbligo ha già sviluppato in termini più professionalizzanti, attraverso la messa in campo di preparazione, strumentazioni e software sofisticati disponibili in sede.

«Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro a mio avviso è un progetto intelligente e quando ben gestito e ben organizzato può dare degli ottimi frutti e risultati – spiega Monica Scanu, direttrice IED Cagliari -. Quello che a volte manca alla scuola dell’obbligo è un contatto diretto con il mondo del lavoro e delle professioni, anche nei contesti in cui questo dovrebbe essere presente, come da esempio gli Istituti tecnici (ITIS). Noi, come scuola triennale post-diploma, abbiamo in nuce questa caratteristica di dare ai nostri studenti nozioni, ma soprattutto strumenti e competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Siamo disponibili a continuare a collaborare con le scuole ma anche a sviluppare con loro dei progetti più articolati e strutturati, se e quando finanziati anche parzialmente.»

