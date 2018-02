Il camper CamineRas fa tappa a Sant’Antioco, sabato 17 febbraio, dalle 9.30 alle 19.00 e domenica 18, dalle 9.30 alle 18.00.

Il camper CamineRas fa tappa a Sant’Antioco: l’Ufficio relazioni con il pubblico della Presidenza della Regione Sardegna sarà a disposizione dei cittadini in Piazza Italia, sabato 17 febbraio, dalle 9.30 alle 19.00 e domenica 18, dalle 9.30 alle 18.00. CamineRas è un’unità mobile che raggiunge il cittadino toccando le tappe di un vero e proprio tour in giro per i Comuni, ed esprime l’idea di un tipo di comunicazione istituzionale fatta di interazione e di ascolto. Un’interazione trasparente tra i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione.

In particolare, CamineRas fornisce informazioni sui procedimenti amministrativi e sui servizi erogati dalla pubblica amministrazione, al fine di promuoverne l’utilizzo, laddove possibile, più efficace ed autonomo. Tra i servizi offerti, l’attivazione della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi e firma digitale (TS-CNS) con consegna gratuita dell’apposito kit. Con CamineRas, inoltre, è possibile: accedere agli atti e ai documenti amministrativi attraverso la visione e la riproduzione in copia degli stessi e avere copia della modulistica; avere informazioni sui procedimenti amministrativi, sul loro avvio, sull’iter delle pratiche e sugli uffici titolari delle stesse; conoscere le attività dell’amministrazione e sul suo funzionamento; prendere visione di leggi, delibere, regolamenti regionali e consultare il Bollettino Ufficiale della Regione; ottenere informazioni sui corsi di formazione professionale regionali e sui concorsi, ottenendo copia dei bandi.

Di particolare interesse per i giovani, il servizio di informazione e orientamento sulle opportunità di mobilità transnazionale offerte dall’Unione europea attraverso il programma Erasmus+ e le iniziative Your First Eures job 5.0 e Corpo Europeo di Solidarietà, curato dal Centro Eurodesk.

