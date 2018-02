Il Carbonia ferma la marcia del La Palma Monte Urpinu, 2 a 2, con i goal di Konatè al 2′ e Loi su rigore al 94′.

Dopo la bella vittoria conquistata domenica scorsa a Villaperuccio sul Sant’Elena, il Carbonia ha confermato di essere in ripresa questo pomeriggio, nel recupero terminato qualche minuto fa sul campo del La Palma Monte Urpinu, bloccato sul risultato di parità, 2 a 2. Il Carbonia era passato on vantaggio per primo dopo soli 2 minuti con un bel goal di Momo Konatè, alla seconda marcatura consecutiva dopo quella di tre giorni fa contro il Sant’Elena, ma è stato raggiunto al 15′ del primo tempo da un goal di Alessandro Siddu. Il goal del vantaggio del La Palma Monte Urpinu è arrivato al 23′ del secondo tempo, autore Gianluca Ligas che ha sfruttato una disattenzione della difesa mineraria ed ha superato Daniele Bove con un colpo di tacco; il goal del 2 a 2 definitivo al 49′, in pieno recupero, su calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di Davide Cocco su Momo Konatè, trasformato da Lorenzo Loi. Nell’occasione il centrocampista cagliaritano è stato espulso.

Il risultato di parità è sostanzialmente giusto, tra due squadre che hanno disputato una buona partita. Il La Palma Monte Urpinu ha visto sfumare in extremis l’aggancio al Carloforte al secondo posto in classifica e a quota 34 punti affianca ora l’Arbus, in terza posizione; il Carbonia sale a quota 25 punti, sempre al settimo posto ma ad un solo punto dal Seulo 2010.

Domenica prossima la squadra di Andrea Marongiu giocherà sul campo dell’Andromeda, a Siurgus Donigala; il La Palma Monte Urpinu giocherà ancora in casa, contro il Selargius.

